Ноам Хомский не умер



Жена Ноама Хомского, Валерия Вассерман Хомская, утверждает, что сообщения о смерти знаменитого лингвиста и активиста не соответствуют действительности.



"Нет, это ложь", - написала она в ответ на запрос The Associated Press по электронной почте. 95-летний Ноам Хомский был госпитализирован в Бразилии, восстанавливаясь после инсульта, перенесенного год назад, сообщила Валерия Хомская агентству AP на прошлой неделе.



Во вторник Хомский был в тренде на сайте X, поскольку появились ложные сообщения о его смерти. Jacobin и The New Statesman опубликовали некрологи Хомского, хотя первый из них изменил заголовок с "Мы помним Ноама Хомского" на "Давайте отпразднуем Ноама Хомского". New Statesman вообще убрал свое эссе бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса.



Хомские проживают в Бразилии с 2015 года. Ноам Хомский, известный миллионам людей своей критикой внешней политики США, на протяжении десятилетий преподавал в Массачусетском технологическом институте. В 2017 году он перешел на работу в Колледж социальных и поведенческих наук Аризонского университета в Тусоне.