



Николь Кидман получит престижную награду

Знаменитая актриса Николь Кидман получит престижную награду от Американского института киноискусства - AFI Life Achievement Award.



Как сообщает Variety, церемония награждения состоится10 июня на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе. Николь Кидман будет первой австралийкой, получившей эту награду.



"Николь Кидман десятилетиями очаровывала зрителей смелостью своего артистизма и гламуром экранной иконы. Она представляет собой силу, смелую в своем выборе и смелую в каждом выступлении. Для AFI большая честь вручить ей 49-ю награду AFI Life Achievement Award", - заявила Кэтлин Кеннеди, председатель попечительского совета Американского института киноискусства.