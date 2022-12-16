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NFT-карточки с Трампом-супергероем распроданы за несколько часов
16.12.2022 21:40 Алина Груднева

NFT-карточки с Трампом-супергероем распроданы за несколько часов

Коллекция цифровых коллекционных NFT-карточек, на которых изображен бывший президент США Дональд Трамп различных обличьях, в том числе супергероя, распродали за полдня.

 
"Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее ИСКУССТВО моей жизни и карьеры", - заявил ранее Трамп в Truth Social.
 
В анимационном рекламном ролике, размещенном в его соцсети, республиканец стоит перед Башней Трампа в Нью-Йорке и рвет на себе рубаху, под которой у него костюм супергероя, украшенный буквой "T", а из его глаз бьют лучи лазеров.
 
Трамп сравнил свои NFT с бейсбольными карточками. Одна такая карта стоит 99 долларов.
 
Менее чем за сутки за их продажу удалось выручить 4,45 миллиона долларов.

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