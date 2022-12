NFT-карточки с Трампом-супергероем распроданы за несколько часов

Коллекция цифровых коллекционных NFT-карточек, на которых изображен бывший президент США Дональд Трамп различных обличьях, в том числе супергероя, распродали за полдня.

"Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее ИСКУССТВО моей жизни и карьеры", - заявил ранее Трамп в Truth Social.

В анимационном рекламном ролике, размещенном в его соцсети, республиканец стоит перед Башней Трампа в Нью-Йорке и рвет на себе рубаху, под которой у него костюм супергероя, украшенный буквой "T", а из его глаз бьют лучи лазеров.

Трамп сравнил свои NFT с бейсбольными карточками. Одна такая карта стоит 99 долларов.

Менее чем за сутки за их продажу удалось выручить 4,45 миллиона долларов.

Someone called the new Trump NFT deck Brokémon cards and I can’t stop laughing pic.twitter.com/RWY2Vo2B9j — Nicole Las Claus (@NoNameGirl8686) December 16, 2022

Aw man, my Trump NFT is him hiding a bunch of top-secret docs he stole from the White House :/ pic.twitter.com/mBi0VzJoCt — Bryan Brinkman (@bryanbrinkman) December 15, 2022