



Немецкая учительница маскировалась париком и вела пропутинский YouTube-канал

На востоке Германии учительница начальных классов в небольшой школе параллельно с работой выступала как ведущая право-экстремистского канала Compact TV в YouTube.



Этот канал распространяет кремлевскую пропаганду и теории заговора, подстрекая граждан против правительства, мусульман и евреев. Модерируя передачи, Элиза В. надевала парик и очки, чтобы ее не узнали на работе, сообщает Bild.



Благодаря статье в газете Tagesspiegel девушку разоблачили. Министерство образования Бранденбурга уволило ее. Элизе В. в течение года удавалось обманывать не только коллег, но и немецкие спецслужбы. На данный момент силовики изучают информацию о всех ведущих Compact TV.