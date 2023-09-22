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Немецкая учительница маскировалась париком и вела пропутинский YouTube-канал | Фото: BILD
22.09.2023 06:34 Дара Киевская

Немецкая учительница маскировалась париком и вела пропутинский YouTube-канал

На востоке Германии учительница начальных классов в небольшой школе параллельно с работой выступала как ведущая право-экстремистского канала Compact TV в YouTube.

Этот канал распространяет кремлевскую пропаганду и теории заговора, подстрекая граждан против правительства, мусульман и евреев. Модерируя передачи, Элиза В. надевала парик и очки, чтобы ее не узнали на работе, сообщает Bild.

Благодаря статье в газете Tagesspiegel девушку разоблачили. Министерство образования Бранденбурга уволило ее. Элизе В. в течение года удавалось обманывать не только коллег, но и немецкие спецслужбы. На данный момент силовики изучают информацию о всех ведущих Compact TV. 

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