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Нашумевшие мемуары принца Гарри бьют рекорды продаж
11.01.2023 05:45 Алина Груднева

Нашумевшие мемуары принца Гарри бьют рекорды продаж

Нашумевшие мемуары принца Гарри под названием "Запасной" официально вышли в продажу.

Уже в первый день книга установила абсолютный рекорд. 

Перед тем, как мемуары оказались на полках магазинов, Гарри дал серию интервью, в которых высказывался против брата, поделился откровениями об интимной жизни, пожаловался на королевскую семью и третирование его супруги Меган Маркл.

Шумиха вокруг книги с лихвой окупилась. Такой маркетинговый ход принес мемуарам звание самой быстро продаваемой научно-популярной книги. 

"Мы всегда знали, что эта книга будет успешной, но она превзошла даже самые смелые прогнозы", — сказал представитель издательского дома Penguin Random House. 

Согласно официальной оценке, продано более 400 000 экземпляров на различных платформах: печатные книги, электронные и аудиокниги. 

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