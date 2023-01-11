



Нашумевшие мемуары принца Гарри бьют рекорды продаж

Нашумевшие мемуары принца Гарри под названием "Запасной" официально вышли в продажу.



Уже в первый день книга установила абсолютный рекорд.



Перед тем, как мемуары оказались на полках магазинов, Гарри дал серию интервью, в которых высказывался против брата, поделился откровениями об интимной жизни, пожаловался на королевскую семью и третирование его супруги Меган Маркл.



Шумиха вокруг книги с лихвой окупилась. Такой маркетинговый ход принес мемуарам звание самой быстро продаваемой научно-популярной книги.



"Мы всегда знали, что эта книга будет успешной, но она превзошла даже самые смелые прогнозы", — сказал представитель издательского дома Penguin Random House.



Согласно официальной оценке, продано более 400 000 экземпляров на различных платформах: печатные книги, электронные и аудиокниги.