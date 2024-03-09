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На Пугачеву написали очередной донос
09.03.2024 19:39 Алина Груднева

На Пугачеву написали очередной донос

Российский активист Виталий Бородин написал на примадонну Аллу Пугачеву очередной донос.

Соответствующее заявление он подал в российскую генпрокуратуру.

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Бородин призвал прокуроров признать Аллу Борисовну "иноагентом" за ее высказывания.

Поводом послужил резкий ответ Пугачевой певцу Стасу Михайлову, который объявил, будто все покинувшие РФ звезды "приползут на коленях и будут целовать ноги".

Примадонна в резкой форме обозвала артиста, отметив, что в случае своего возвращения на историческую родину выскажет ему все, что о нем думает.

"Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю", — подчеркнула она.

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