



На Пугачеву написали очередной донос

Российский активист Виталий Бородин написал на примадонну Аллу Пугачеву очередной донос.



Соответствующее заявление он подал в российскую генпрокуратуру.



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Бородин призвал прокуроров признать Аллу Борисовну "иноагентом" за ее высказывания.



Поводом послужил резкий ответ Пугачевой певцу Стасу Михайлову, который объявил, будто все покинувшие РФ звезды "приползут на коленях и будут целовать ноги".



Примадонна в резкой форме обозвала артиста, отметив, что в случае своего возвращения на историческую родину выскажет ему все, что о нем думает.



"Да я б встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Что ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю", — подчеркнула она.