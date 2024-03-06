



Пугачева - Михайлову: Мудак ты, Стасик

На днях путинист и пламенный Z-патриот Стас Михайлов заявил, что уехавшие с началом войны артисты якобы ещё "приползут на коленях" просить прощения у страны.



"Не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна. Артисты должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги", - сказал певец.



В ответ Примадонна записала видеообращение, в котором ответила на нападки Михайлова.



"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернуть, ей-богу, скажу, что думаю. Что я могу сейчас?» – произнесла звезда, использовав далее не очень нецензурные обороты в адрес певца.



Как известно, обычно Алла Борисовна молчат реагирует на критику. Но порой она не выдерживает и публикует свои ответы злопыхателям. За последние два года артистка не раз делала громкие заявления, которые имели большой резонанс. Теперь певица дала понять, что пока возвращаться в Россию не намерена.

