



На одного жителя три туриста: Самая переполненная страна в мире

Стало известно, какая страна наиболее переполнена туристами. Оказалось, что она не в Азии, а в Европе, сообщает DailyStar.



Согласно исследованию, самое перенаселенное государство на сегодня – Австрия. На каждого местного жителя этой страны приходится по меньшей мере по 3 туриста. Ежегодно эту страну посещают около 32 млн человек, при этом местное население составляет всего 8,9 млн граждан.



Большинство путешественников сразу же направляются в столицу Австрии Вены. В этом городе находится множество известных достопримечательностей – Венская государственная опера, Музей естествознания, резиденция Шенбрунн и другие. Как отмечает издание, площадь Вены позволяет принимать большое количество туристов.



Однако не все города страны справляются с наплывом путешественников. К примеру, Гальштат, находящийся на берегу Гальштатского озера, стал в последнее время особенно популярен среди туристов. Считается, что именно эта живописная местность стала вдохновением для создания хита Диснея “Холодное сердце”. Однако местные жители недовольны наплывом туристов и даже выходят на улицы в знак протеста против пробок, создаваемых приезжими.