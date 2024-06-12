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На Ивлееву подана жалоба из-за призыва сосать
12.06.2024 00:25 Алина Груднева

На Ивлееву подана жалоба из-за призыва сосать

На скандальную блогершу Настю Ивлееву подали жалобу из-за нового слогана ее ресторана.

По данным российских СМИ, он звучит как "Suck It" ("Соси это").

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Общественники посчитали такой призыв в лапшичной Ивлеевой оскорбительным. Они увидели в слогане сексуальный подтекст. На блогершу уже подана жалоба с требованием запретить подобную рекламу, хотя по версии Насти, речь идет о том, что лапшу нужно всасывать.

Проблемы также появились и у ее бывшего мужа, рэпера Элджея. Его обвиняют в пропаганде наркотиков.

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