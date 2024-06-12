



На Ивлееву подана жалоба из-за призыва сосать

На скандальную блогершу Настю Ивлееву подали жалобу из-за нового слогана ее ресторана.



По данным российских СМИ, он звучит как "Suck It" ("Соси это").



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Общественники посчитали такой призыв в лапшичной Ивлеевой оскорбительным. Они увидели в слогане сексуальный подтекст. На блогершу уже подана жалоба с требованием запретить подобную рекламу, хотя по версии Насти, речь идет о том, что лапшу нужно всасывать.



Проблемы также появились и у ее бывшего мужа, рэпера Элджея. Его обвиняют в пропаганде наркотиков.