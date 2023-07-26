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На экраны выйдут новые серии культового сериала "Альф"
26.07.2023 13:27 Ирина Демьянова

На экраны выйдут новые серии культового сериала "Альф"

Американский телеканал Maximum Effort, основанный актером Райаном Рейнольдсом, выпустит новые серии культового комедийного сериала "Альф". Эту новость актер подтвердил на своей странице в Instagram.
 
"Вот это дела! Иметь собственный канал Maximum Effort означает заниматься такими интересными вещами, как создавать новый контент Альфа для повторных показов", - отметил артист.
 
По данным издания Deadline, новые эпизоды создадут с помощью стримингового сервиса Fubo, автора инопланетного персонажа Пола Фуско и продакшн-компании Shout! Studios. В каждой из серий главный герой "Альф" (абревиатура имени от Alien Life Form - инопланетная форма жизни) появится в спонсорских роликах, продвигающих некий бренд.
 
Также в комментарии Рейнольдс отметил, что одной из причин для возрождения культового сериала стала его личная "иррациональная любовь к Альфу в детстве" и готовность партнеров поработать над проектом.
 
Премьера состоится в эту субботу, 29 июля.

 

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