



На экраны выйдут новые серии культового сериала "Альф"

Американский телеканал Maximum Effort, основанный актером Райаном Рейнольдсом, выпустит новые серии культового комедийного сериала "Альф". Эту новость актер подтвердил на своей странице в Instagram.



"Вот это дела! Иметь собственный канал Maximum Effort означает заниматься такими интересными вещами, как создавать новый контент Альфа для повторных показов", - отметил артист.



По данным издания Deadline, новые эпизоды создадут с помощью стримингового сервиса Fubo, автора инопланетного персонажа Пола Фуско и продакшн-компании Shout! Studios. В каждой из серий главный герой "Альф" (абревиатура имени от Alien Life Form - инопланетная форма жизни) появится в спонсорских роликах, продвигающих некий бренд.



Также в комментарии Рейнольдс отметил, что одной из причин для возрождения культового сериала стала его личная "иррациональная любовь к Альфу в детстве" и готовность партнеров поработать над проектом.



Премьера состоится в эту субботу, 29 июля.



