



"Мы посылаем РФ четкий сигнал": в Балтийском море пройдут морские учения НАТО

С 9 по 23 сентября у берегов стран Балтии пройдут маневры под названием "Северные берега" (Northern Coasts 2023).



"Мы посылаем России четкий сигнал бдительности со стороны всех партнеров", - заявил инспектор (командующий) военно-морскими силами Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.



Как сообщает Bild, в учениях примут участие более 3000 моряков из 14-ти стран, включая Италию, Францию, Канаду, США и государства НАТО, выходящие к Балтийскому морю.



Около 30-ти кораблей и катеров, подводная лодка, примерно 20 самолетов и различные наземные подразделения будут маневрировать преимущественно в прибрежных водах, на суше и в воздушном пространстве Эстонии и Латвии.