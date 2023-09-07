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"Мы посылаем РФ четкий сигнал": в Балтийском море пройдут морские учения НАТО | Фото: Bundeswehr
07.09.2023 16:44 Дара Киевская

"Мы посылаем РФ четкий сигнал": в Балтийском море пройдут морские учения НАТО

С 9 по 23 сентября у берегов стран Балтии пройдут маневры под названием "Северные берега" (Northern Coasts 2023).

"Мы посылаем России четкий сигнал бдительности со стороны всех партнеров", - заявил инспектор (командующий) военно-морскими силами Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Как сообщает Bild, в учениях примут участие более 3000 моряков из 14-ти стран, включая Италию, Францию, Канаду, США и государства НАТО, выходящие к Балтийскому морю.

Около 30-ти кораблей и катеров, подводная лодка, примерно 20 самолетов и различные наземные подразделения будут маневрировать преимущественно в прибрежных водах, на суше и в воздушном пространстве Эстонии и Латвии.

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