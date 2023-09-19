Новости » Life Style
Мужчина судится с больницей, увидев, как проводят кесарево его жене
19.09.2023 17:56 Алина Груднева

Мужчина судится с больницей, увидев, как проводят кесарево его жене

В Австралии мужчина подал в суд на больницу за то, что ему показали, как проводят кесарево сечение его жене.

По данным британской газеты Mirror, Анил Коппула обвинил медицинское учреждение в Мельбурне в том, что врачи нанесли ему психологическую травму.

Теперь он пытается отсудить у больницы 1 миллиард долларов в качестве компенсации. По словам Коппулы, он был в ужасе, когда увидел кровь и внутренние органы своей жены. К счастью, ребенок благополучно родился на свет, а вот пережитые мужчиной впечатления привели к распаду брака.

Несмотря на попытки, победы в суде австралийцу добиться так и не удалось. После проведения психологической экспертизы было установлено, что с ним все в порядке. Коппулу такой вердикт не удовлетворил, в связи с чем он подал апелляцию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы