



Мужчина судится с больницей, увидев, как проводят кесарево его жене

В Австралии мужчина подал в суд на больницу за то, что ему показали, как проводят кесарево сечение его жене.



По данным британской газеты Mirror, Анил Коппула обвинил медицинское учреждение в Мельбурне в том, что врачи нанесли ему психологическую травму.



Теперь он пытается отсудить у больницы 1 миллиард долларов в качестве компенсации. По словам Коппулы, он был в ужасе, когда увидел кровь и внутренние органы своей жены. К счастью, ребенок благополучно родился на свет, а вот пережитые мужчиной впечатления привели к распаду брака.



Несмотря на попытки, победы в суде австралийцу добиться так и не удалось. После проведения психологической экспертизы было установлено, что с ним все в порядке. Коппулу такой вердикт не удовлетворил, в связи с чем он подал апелляцию.