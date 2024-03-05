



Может ли Ефремов выйти по УДО: что говорят во ФСИН РФ

Российский актер Михаил Ефремов не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.



Соответствующее заявление сделали во ФСИН РФ, комментируя сообщения, будто руководство колонии, где осужденный отбывает наказание за пьяное смертельное ДТП, дало положительный ответ на его просьбу.



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По словам адвоката Ефремова, он уже имеет право право с марта на подачу соответствующего заявления.



Напомним, что актер отсидел за пьяное ДТП 3,5 года из положенных 7,5. Актер работает в тюремном швейном цеху, а год назад уже пытался добиться УДО, но его прошение было отклонено.

