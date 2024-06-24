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Мощную пылевую бурю видно даже из космоса
24.06.2024 21:30 Алина Груднева

Мощную пылевую бурю видно даже из космоса

Мощная пылевая буря, обрушившаяся на Нью-Мексико, видна даже из космоса.

Об этом свидетельствуют данные сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований и института исследований атмосферы штата Колорадо.

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По словам ученых, ее протяженность составила свыше 320 километров. Уточняется, что видимость в районе Деминга составила менее 400 метров. 
 


Из-за этого жителей призывали по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортными средствами, если в этом нет острой необходимости. На севере Мексике в больницы попали около 20 автомобилистов, которые попали в бурю.

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