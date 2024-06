Мощную пылевую бурю видно даже из космоса

Мощная пылевая буря, обрушившаяся на Нью-Мексико, видна даже из космоса.



Об этом свидетельствуют данные сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований и института исследований атмосферы штата Колорадо.



По словам ученых, ее протяженность составила свыше 320 километров. Уточняется, что видимость в районе Деминга составила менее 400 метров.



Massive Haboob heading east to west across southern New Mexico. Reports of less than a 1/4 mile visibility SE of Deming. If traveling along I-10 west of Deming & I-25 north of Hatch, please use caution!!!! #nmwx pic.twitter.com/7vFJ6B1EQG