



Мобилизованные в самоволке напились до беспамятства и валяются в подъездах домов

Жители дома №4 по улице Бигичева в Казани жалуются на мужчин в военной форме, которые на протяжении нескольких дней живут в подъезде – выпивают, спят, выясняют отношения, мягко говоря, доставляют неудобства.



В чате жильцов бьют тревогу:



«В нашем доме появились некие люди в военной форме, пьяные и абсолютно неадекватные, - говорится в одном из сообщений. - Сегодня двое из них лежали в 5 подъезде на 3 и 4 этажах, ломились в двери. Днем примерно шесть человек сидели в невменяемом состоянии. Возможно, кто-нибудь обладает информацией к кому они приходят?»



Информацией, по всей видимости, никто не обладает. С проблемой жители справляются своими силами. Одна из женщин, например, сообщила, что вынуждена была выгнать мужчину в форме от 6-го подъезда, поскольку домой шла ее дочь, и она опасалась за девочку.

Часть жителей предположили, что в подъезд заселились мобилизованные. Якобы в самоволке они выпивают, пугая жильцов, а еще попрошайничают у ближайшего магазина.