



Милан во второй раз хочет запретить ночную продажу мороженого

Марко Гранелли, заместитель мэра по вопросам общественной безопасности, недавно объявил о предложении запретить продажу еды на вынос после полуночи в популярных районах города.



Бары и рестораны также должны будут закрывать открытые площадки с 00.30 по будням и с 1.30 по выходным в надежде, что улицы очистятся от людей, и жители города обретут тишину и покой. В случае одобрения закона он вступит в силу со следующего месяца до начала ноября.



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Несмотря на то, что пицца также входит в список еды на вынос, попавшей под запрет, посиделки за мороженым поздно вечером являются настолько неотъемлемой частью итальянской культуры, что перспектива оказаться под ударом для многих является слишком серьезным шагом.



"Что делает средняя итальянская семья летом? После ужина они отправляются на прогулку и покупают мороженое", - сказал Observer Марко Барбьери, генеральный секретарь миланского отделения Confcommercio, итальянской ассоциации розничной торговли. "Это классическая традиция, и понятно, что если вы вмешиваетесь в этот вид культурной привычки, люди не будут счастливы".



Хотя Барбьери сочувствует судьбе тех, кто живет в шумных ночных районах, он считает, что запрет на еду на вынос не решит проблему. "Правило, запрещающее людям выпить бутылку воды, съесть мороженое или пиццу во время прогулки по Дарсене, ничего не решит, поскольку люди все равно будут оставаться на улице.



"Вы думаете, 25-летний молодой человек пойдет домой в полночь только потому, что не может взять еду на вынос? А как насчет туристов, которые хотят съесть мороженое после полуночи? Понимает ли эта администрация, что она делает?"



Мэр Милана Джузеппе Сала сказал журналистам: "Я бы попросил Барбьери прийти ко мне в офис на несколько часов, потому что у меня есть сотни сообщений от жителей, которые просят дать им возможность лучше спать по ночам. Я не могу избежать решения этого вопроса, это не причуда, а потребность многих... Мы не меняем правила мироздания, а вводим очень незначительные ограничения".



Запрет, как ожидается, коснется 12 районов, включая центральные районы Брера и Тичинезе, а также Дарсена, Арко делла Паче и Лаццаретто, наряду с оживленными магистралями Корсо Комо и Корсо Гарибальди.



Написав в социальных сетях, Гранелли заявил, что это правило установит баланс между "товариществом и весельем, спокойствием и здоровьем жителей, а также свободной экономической деятельностью торговцев и предпринимателей, которые обеспечивают работу".



Лино Стоппани, президент Fipe, ассоциации гостиничного сектора, сказал газете Il Messaggero: "Проблема ночной жизни существует, но это правило только создаст убытки для бизнеса".



Правила еще не утверждены, и Сала сказал, что он готов "поговорить о мороженом".



"Я думаю, мы все исправим", - сказал он.



Если судить по прошлому, Сале, возможно, придется смириться. Похожая волна недовольства была вызвана, когда в 2013 году власти Милана попытались запретить мороженое после полуночи. После нескольких недель жарких дебатов и протестов, организованных движением Occupy Gelato, тогдашний мэр Джулиано Пизапиа был вынужден пойти на попятную и признать, что совет совершил ошибку.



"Люди могут есть мороженое днем и ночью, где им вздумается", - признал он.

