



Мексиканские картели начали создавать собственные подразделения разведки

Различные криминальные картели, действующие в приграничных городах Мексики, создают свои собственные "разведывательные центры", оснащенные камерами, средствами связи и элементарными диспетчерскими пунктами, откуда они отправляют информацию, собранную их камерами, наблюдателями или источниками, своим операторам, сообщает Fox news.



По словам мексиканских чиновников и членов картеля, преступные организации, такие как картель Синалоа или картель "Новое поколение Халиско", создают настоящие "разведывательные бункеры", откуда они внимательно следят за властями, гражданами и "врагами" вдоль границы США и Мексики.



В июле местные власти приграничного с Мексикой города Текате в Нижней Калифорнии обнаружили по всему городу более дюжины "незаконных камер наблюдения", предположительно принадлежащих картелю Синалоа.



В Тихуане картель платит ежемесячную арендную плату владельцам домов или предприятий за установку камер видеонаблюдения на их объектах, сообщил анонимный сотрудник картеля Синалоа в разговоре с Fox News Digital.



Власти приграничных штатов, таких как Нижняя Калифорния и Сонора, конфискуют незаконно установленные камеры видеонаблюдения, в основном на главных автомагистралях приграничных городов, но, по словам представителя полиции штата Тихуана, пожелавшего остаться анонимным, камеры, установленные на частной территории, все еще работают.