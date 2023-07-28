



Медведь стащил GoPro и скупался с камерой в пруду: видео

В Центре изучения гризли и волков в Западном Йеллоустоуне любознательный медведь своровал GoPro.



Камеру установил британський YouTube-блогер Том Скотт .



Мишка с камерой решил понежиться в пруду. Не зная, что это такое, гризли попробовал GoPro, какое-то время вертел устройство в своих огромных лапах.



Крупным планом можно увидеть его огромную пасть и внушительные зубы. Позабавившись какое-то время с новой "игрушкой", косолапый решил от нее избавиться. В итоге, блогер получил назад сильно пожеванную камеру, но файл оттуда изъять все же сумел.



В комментариях к видео Скотт поблагодарил команду Grizzly & Wolf Discovery Center за то, что те "каким-то образом вернули ему устройство".



Пользователи поблагодарили Тома за потрясающие кадры. Один из его подписчиков похвалил блогера за то, что тот "проявил больше сострадания к медведю, чем большинство людей проявляют друг к другу".



Некоторые также посмеялись над косолапым: "Мне нравится, как медведь похож на 90-летнего старика, который возится с камерой и не знает, как она работает".

