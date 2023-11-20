Маск в ответ на скандал: я не антисемит
Американский миллиардер Илон Маск опровергает обвинения в том, что является антисемитом.
Соответствующее заявление он сделал на фоне разгоревшегося скандала вокруг его слов о том, что "евреи в разжигают ненависть против белых".
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"На прошлой неделе в СМИ были опубликованы сотни фейковых историй, утверждающих, что я антисемит. Это не соответствует действительности", - сказал Маск.
По словам предпринимателя, он желает человечеству только лучшего и процветающего и захватывающего будущего.
Напомним, что из-за слов Маска его соцсеть Х покинули Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate и IBM.