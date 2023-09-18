



Маск показал Эрдогану своего сына

Американский миллиардер Илон Маск взял на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом своего сына X Æ A-12, которого также зовут Лил Х.



Соответствующий момент попал на видео.



Маск крайне редко показывает своего ребенка на публике. Что повлияло на решение взять сына на деловую встречу с турецким лидером, остается загадкой.



Эрдоган, спросив о том, где жена основателя Tesla, поинтересовался, хорошо ли малыш обращается с мячом. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Стороны рассматривали вопрос о строительстве завода Tesla в Турции.