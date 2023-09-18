Маск показал Эрдогану своего сына
Американский миллиардер Илон Маск взял на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом своего сына X Æ A-12, которого также зовут Лил Х.
Соответствующий момент попал на видео.
Маск крайне редко показывает своего ребенка на публике. Что повлияло на решение взять сына на деловую встречу с турецким лидером, остается загадкой.
Эрдоган, спросив о том, где жена основателя Tesla, поинтересовался, хорошо ли малыш обращается с мячом. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Стороны рассматривали вопрос о строительстве завода Tesla в Турции.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elon Musk'ın oğlu X Æ A-12 Musk'a top hediye ederken çekilen videosu paylaşıldı:— BPT (@bpthaber) September 18, 2023
"Topla arası iyi mi?"pic.twitter.com/OvqifuPunQ