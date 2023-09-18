Новости » Life Style
Маск показал Эрдогану своего сына
18.09.2023 14:58 Алина Груднева

Маск показал Эрдогану своего сына

Американский миллиардер Илон Маск взял на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом своего сына X Æ A-12, которого также зовут Лил Х.

Соответствующий момент попал на видео.

Маск крайне редко показывает своего ребенка на публике. Что повлияло на решение взять сына на деловую встречу с турецким лидером, остается загадкой.

Эрдоган, спросив о том, где жена основателя Tesla, поинтересовался, хорошо ли малыш обращается с мячом. Встреча состоялась в Нью-Йорке. Стороны  рассматривали вопрос о строительстве завода Tesla в Турции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы