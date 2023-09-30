



Марокко стало процветающим центром секс-туризма для израильтян

Укрепление дипломатических отношений с Марокко позволило израильтянам не только оценить культуру и народ страны, но также открыло для некоторых возможность воспользоваться преимуществами секс-индустрии в стране.



Официально секс-туризма в Марокко не существует. Проституция здесь запрещена с 1970-х годов и карается лишением свободы на срок до одного года. В 2003 году правительство Марокко также включило секс-туризм в уголовный кодекс в качестве уголовного преступления. Однако это ничего не изменило.

Уникальное сочетание Марокко как арабской страны, относительно открытой для западного мира, в сочетании с ее экономическими трудностями позиционирует страну как один из мировых центров секс-туризма и торговли людьми.



По оценкам Министерства здравоохранения Марокко, число женщин, занимающихся проституцией, составило около 50 000, большинство из которых сосредоточено в регионе Марракеша. По оценкам ООН, их число еще выше – около 75 000.



Расследование местных властей показало, что несмотря на исламские традиции, женщин вовлекают в проституцию собственные семьи, иногда в очень молодом возрасте. Других марокканских женщин продают мужчинам в регионе Сахары, которые используют их как сексуальных рабынь.



Многие марокканские женщины, занимающиеся проституцией, являются матерями-одиночками, которые забеременели вне брака или были разведены. В Марокко также существует мужская проституция, но она менее распространена, поскольку гомосексуальность запрещена законом.



В прошлом году Марокко посетили 11 млн туристов, примерно 70 000 из них – израильтяне. Предполагается, что в 2023 году число израильских туристов в стране утроится. Израильское расследование показывает, что многие израильтяне открыли для себя местную секс-индустрию, а в Марракеше женщины, занимающиеся проституцией, уже “выучили несколько предложений на иврите”.

