



Марди Гра: премьер-министр Австралии присоединился к маршу гордости в Сиднее

Энтони Альбанезе стал первым действующим премьер-министром Австралии, принявшим участие в марше за права ЛГБТК, Марди Гра в Сиднее — одном из крупнейших событий такого рода в мире, пишет ВВС.



Огромные толпы заполнили городскую Оксфорд-стрит, в параде приняли участие более 12 000 человек и 200 инсталляций..



Парад проводится в традиционной форме впервые с 2019 года из-за ограничений Covid.



"Это праздник современной Австралии", — сказал Альбанезе,.добавив, что "прискорбно" то, что он был первым лидером страны, принявшим участие в параде, находясь у власти.



"Люди хотят видеть, что их правительство инклюзивно и представляет всех, кого бы они ни любили, какова бы ни была их идентичность и где бы они ни жили".



Пенни Вонг, первая открытая лесбиянка в австралийском парламенте, также приняла участие в торжествах.



Присутствие премьер-министра, который в прошлом участвовал в параде в качестве члена парламента, было встречено аплодисментами, но его критики обвинили его в потворстве меньшинству, которое "захватывает социальную программу Австралии".



Депутат от оппозиции Барнаби Джойс раскритиковал г-на Альбанезе за то, что он посетил прайд вместо того, чтобы заняться криминальным кризисом в Алис-Спрингс — отдаленном городке на Северной территории Австралии.



Г-н Альбанезе был не единственным политиком, присутствовавшим на Марди Гра — члены других партий, в том числе Зеленые и Либералы, также пришли, чтобы выразить свою поддержку.



В этом году в параде Марди Гра приняли участие тысячи человек.



Это не первый раз, когда премьер-министр Австралии посещает мероприятие — Малкольм Тернбулл присутствовал в 2016 году, но не участвовал в марше.



Парад Марди Гра проводится с 1978 года и вырос из акции протеста, приуроченной к годовщине Stonewall Riots — восстания представителей ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке более 50 лет назад.



В течение последних двух лет парад проводился как сидячее мероприятие на Сиднейском стадионе для крикета из-за пандемии.



В этом году мероприятие в Сиднее совпадает с WorldPride, который продвигает права ЛГБТК+ во всем мире.



Среди других мировых лидеров, принимавших участие в гей-парадах в прошлом, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его бывшая коллега из Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

