



Мадонну уронили на сцене прямо во время концерта

Популярную певицу Мадонна, которая недавно восстановилась после тяжелой болезни, уронили на сцене во время ее выступления.



Соответствующий момент был заснят на видео.



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Один из участников подтанцовки тащил Мадонну, которая сидела на стуле, но внезапно не смог ее удержать.



В итоге, артистка рухнула вместе со стулом. Фонограмма в этот момент продолжала петь, а певица не сдержалась и расхохоталась.

