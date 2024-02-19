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Мадонну уронили на сцене прямо во время концерта
19.02.2024 16:30 Алина Груднева

Мадонну уронили на сцене прямо во время концерта

Популярную певицу Мадонна, которая недавно восстановилась после тяжелой болезни, уронили на сцене во время ее выступления.

Соответствующий момент был заснят на видео.

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Один из участников подтанцовки тащил Мадонну, которая сидела на стуле, но внезапно не смог ее удержать.

В итоге, артистка рухнула вместе со стулом. Фонограмма в этот момент продолжала петь, а певица не сдержалась и расхохоталась.
 

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