Мадонну уронили на сцене прямо во время концерта

Популярную певицу Мадонна, которая недавно восстановилась после тяжелой болезни, уронили на сцене во время ее выступления.



Соответствующий момент был заснят на видео.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Один из участников подтанцовки тащил Мадонну, которая сидела на стуле, но внезапно не смог ее удержать.



В итоге, артистка рухнула вместе со стулом. Фонограмма в этот момент продолжала петь, а певица не сдержалась и расхохоталась.



What do Madonna and Joe Biden have in common? They fall and they get back up. pic.twitter.com/8yW3LodXme