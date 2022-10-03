



Лукашенко распорядился мобилизовать всех... на сбор урожая

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился мобилизовать всех для сбора урожая.



Об этом сообщает Белта.



По словам Лукашенко, "открылся необъятный рынок" для сельского хозяйства, и Беларусь может продать продукцию в России, Китае.



"Поэтому разговоры, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Мобилизуйте всех! ... Если человек пойдет 5-6 часов поработает - и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне", - заявил Лукашенко.