



Лучшие занятия с детьми в Египте

Египет — популярное туристическое направление для семейного, романтического, а также для отдыха с детьми. На нашем сайте представлены разнообразные туры в Египет из Шымкента по доступным ценам.







Развлечения для детей в отелях Хургады



На египетские курорты едут прежде всего за теплом, морем и прекрасным сервисом в отелях. Для отдыха с маленькими детьми, которым не исполнилось 5 лет, отлично подойдет Хургада. Отели этого курорта имеют пологий вход в море, во многих отелях есть свой аквапарк или водные горки, а также веселая команда аниматоров, которая развлекает детей на протяжении всего дня. Многие отели имеют детское меню, что также не может не радовать. Однако зимой и осенью здесь может быть не совсем комфортно из-за постоянных ветров, которые дуют с пустыни. Летом этот ветерок освежает и помогает пережить жару.



Развлечения для детей в отелях Шарм-эль-Шейха



В Шарм-эль-Шейхе у маленьких детей могут быть проблемы с входом в море. Курорт расположен вдоль кораллового рифа, поэтому заход в море осуществляется практически во всех отелях только по понтону. Но детям чуть старше плавание с маской будет доставлять удовольствие. Проводя время с детьми на пляже, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы не подвергнуть негативному солнечному воздействию нежную кожу ребенка. Несколько отелей в Шарм-эль-Шейхе имеют свои большие аквапарки, а практически во всех гостиницах установлено несколько водных горок.



Выбирая отель для отдыха с детьми, поинтересуйтесь, если на его территории детские площадки и детский клуб. В детском клубе можно ребенка оставить на пару часов играть с аниматорами, а самому в это время заняться своими делами, например, пойти в СПА.







Поездка на батискафе



С детьми, если они не страдают морской болезнью, можно поехать на морскую экскурсию на один из островов. А выбрав для такой экскурсии в качестве судна батискаф с прозрачным дном, вы сможете любоваться обитателями подводного мира во время всей поездки.

Комплекс песчаных фигур Sand City



Отдыхая в Хургаде с детьми, можно посетить комплекс песчаных фигур Sand City. Он находится в районе Senzo Mall, куда можно добраться или на общественном транспорте, или с экскурсией. Экспозиция занимает площадь примерно равную футбольному полю. Здесь можно увидеть огромные скульптуры Сфинкса, Нефертити, Зевса, Посейдона, Наполеона, Цезаря, Клеопатры, известных героев мировых блокбастеров и мультипликации. Дети увидят своих любимых смешариков, трансформеров, Железного человека, человека-Паука и многих других.



Площадь Сохо в Шарм-эль-Шейхе



Площадь Сохо находится в самом центре курортного города, куда съезжаются вечером туристы со всего Шарм-эль-Шейха. Посередине площади построен музыкально-танцевальный фонтан, рядом с ним располагается сцена, на которой устраиваются различные представления, концерты и шоу. На площади множество различных магазинов, кафе, интересных локаций для фотосъемок. На Сохо есть даже ледовый каток, на котором с удовольствием катаются и дети, и взрослые.



Океанариум в Хургаде



Вогромном океанариуме живет более 1200 видов различных рыб и морских обитателей. Особенной популярностью пользуется шоу кормления акул. На территории аквариума, но уже на улице находится небольшой зоопарк, в котором можно увидеть белых пеликанов, крокодилов в пруду, черепашек, страусов, летучих мышей, розовых фламинго, обезьянок. Их можно покормить семечками или орешками.







Катание на животных



Детям очень нравится катание на верблюдах, лошадях, осликах. Это можно осуществить частным образом или взять экскурсию, например, в пустыню, на квадроциклах, где в программу входит катание на животных.



