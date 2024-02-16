



Лопес призналась, что ревнует, когда люди пристают к ее мужу Бену Аффлеку

С тех пор, как три года назад они воссоединились, ее отношения с мужем Беном Аффлеком продолжаются, но это не значит, что Дженнифер Лопес застрахована от ревности, если кто-то пристает к ее супругу.



Во время выступления на шоу Today with Hoda & Jenna 54-летняя Джей Ло призналась, что чувствует ревность, когда люди флиртуют с ее 51-летним партнером.



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Дженнифер и Хода Котб играли в забавную игру под названием "Это я... Сейчас... или потом?", когда певица сделала откровение.



Используя весла, Дженнифер отвечала на вопросы о своей жизни, в том числе о том, "ревнует ли она, если кто-то пристает к вашему возлюбленному".



Дженнифер сразу же показала сторону "СЕЙЧАС" на своем весле и оскалилась. Не играй со мной. Не играй со мной", - заявила она.



В случае, если кто-то будет приставать к Бену в ее присутствии, Дженнифер сказала, что посоветует ему "отойти подальше", но спокойным тоном.

