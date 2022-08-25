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Легенда баскетбола Шакил О'Нил сделал шокирующее заявление
25.08.2022 22:31 Ольга Белозерова

Легенда баскетбола Шакил О'Нил сделал шокирующее заявление

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил шокировал общественность своим заявлением о том, что он верит в то, что планета Земля - плоская.

Об этом он рассказал в шоу Kyle and Jackie O.

О'Нил даже привел некоторые доказательства того, что Земля - плоский диск. 

"Я сегодня летел из США в Австралию 20 часов. Я не перевернулся и не упал вниз. Говорят, что Земля вращается. Я уже 30 лет живу на берегу озера и ни разу не видел, чтобы оно двигалось влево или вправо", - заявил он.

Один из ведущих попытался возразить, что из США до Австралии можно добраться с обоих побережий. Баскетболист ответил на это: "Все равно это прямая линия". 

Легенда баскетбола не уточнил, действительно ли он верит в псевдонаучную теорию или просто решил пошутить. 

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