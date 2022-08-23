



Курьез в США: обезьяна-воровка переполошила зоопарк, вызвав полицию

Капуцин Рут стащила телефон в зоопарке Zoo to You в города Эль-Пасо-де-Роблес, штат Калифорния, и набрала "911".

О курьезном случае рассказали на странице офиса шерифа полиции округа Сан-Луис-Обиспо в Facebook.

Обезьяна позвонила в службу спасения и тут же положила трубку. Не получив ответа, офицеры отправились на вызов.

По прибытии в зоопарк, полицейские выяснили, что их там никто не ждет.

Сотрудники догадались, что за ложным вызовом стоит Рут, на счету которой уже были похожие проделки.

"Нам рассказали, что капуцины очень любознательны, хватают все и вся и просто начинают нажимать на кнопки. И это как раз то, что сделала Рут – просто нашла правильную комбинацию цифр, чтобы позвонить нам", — прокомментировали в полиции.