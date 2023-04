Крупнейшая в истории продажа ювелирных изделий омрачена причастностью к нацистам

Самая ценная в мире коллекция ювелирных изделий, не принадлежащая королевской семье, будет выставлена на аукцион в следующем месяце, несмотря на то, что по крайней мере часть богатства австрийской семьи, которой принадлежали украшения, была нажита за счет покупки компаний, проданных под давлением нацистов.



Сотни драгоценностей и украшений из коллекции австрийской наследницы Хайди Хортен поступят в продажу 3 мая в аукционном доме Christie's.

Christie's полагает, что продажа принесет более 150 миллионов долларов.



Среди предметов, выставленных на торги: бриолет из Индии, бесцветный бриллиант весом 90,38 карата, ограненный знаменитым ювелиром Гарри Уинстоном, и бриллиантовое кольцо Cartier “Восход и рубин” с высоко ценимым 25-каратным бриллиантом “Голубиная кровь”.



Часть состояния, накопленного мужем Хортен Хелметом, была основана на компаниях, которые он купил в 1930-х годах у евреев, которых нацистский режим вынудил продать их, сообщила в четверг The New York Times.



Историки, журналисты и дочь бизнесмена, работавшего в компании, купленной Хортеном, рассказали газете, что филантропические цели аукциона не компенсируют прошлого.



“[Хельмет Хортен] заложил основу своего богатства во времена Третьего рейха, приобретая компании по дешевке у еврейских владельцев бизнеса под давлением”, — сказал журналист Дэвид де Йонг, недавно опубликовавший книгу под названием “Нацистские миллиардеры: Темная история богатейших династий Германии”.



До 1938 года на еврейских владельцев бизнеса оказывалось огромное давление с целью продать свой бизнес и имущество, часто с огромной скидкой. После 1938 года эти продажи были принудительными, а предлагаемые цены обычно были еще ниже.



Историки говорят, что Хортен покупал организации в оба этих периода времени в оккупированной нацистами Европе.



По словам де Йонга, в ряде случаев Хортен платил менее 65 процентов стоимости компаний, которые он покупал, в том числе при покупке универмага Alsberg в Дуйсбурге, Германия, в 1936 году.



После этой продажи Хортен разместил объявление в нацистской газете, в котором говорилось, что магазин “перешел в собственность арийцев”, говорится в сообщении.



В Christie's добавили упоминание о том, что еврейские предприятия были проданы под принуждением, и заявили, что пожертвуют часть выручки от продажи фондам исследований и образования в области Холокоста.



“Деловая практика Хортена в эпоху нацизма, когда он покупал еврейские предприятия, продаваемые под принуждением, хорошо задокументирована”, — говорится в заявлении, добавленном на сайт продажи.



Хайди Хортен, которая умерла в 2022 году, было 19 лет, когда она встретила Хельмета, который был старше ее более чем на 30 лет. Когда он умер в 1987 году, она унаследовала почти миллиард долларов.



Фонд Хайди Хортен будет финансировать общественный музей в Вене для ее коллекции произведений искусства, а также будет финансировать медицинские исследования, сообщает The Guardian.



По данным Harper’s Bazaar, Хортену принадлежали произведения искусства Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския и Ива Кляйна.