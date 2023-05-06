



Критичная засуха: Во Франции запретят садовые бассейны и мойку автомобилей

Министр экологии Франции Кристоф Бэшю заявил, что в граничащих с испанской Каталонии Восточных Пиренеях с 10 мая будет официально объявлен уровень "критической" засухи. С этой же даты будут введены запреты на мойку автомобилей, полив садов и наполнение бассейнов.



Объясняя, почему власти решили пойти на запрет продажи садовых бассейнов, министр сказал: "Это делается для того, чтобы у людей не возникало соблазна делать то, что им в любом случае запрещено делать - наполнять их".



"В Восточных Пиренеях уже больше года не было ни одного дождливого дня", подчеркнул он.



В регионе уровень подземных вод остается опасно низким, особенно в районе Средиземного моря. Только Бретань и Аквитания на юго-западе находятся в относительно безопасном положении. Восточные Пиренеи станут четвертым районом, где засуха официально находится на "кризисном" уровне.



В некоторых районах округа уровень водоносных горизонтов настолько низок, что эксперты опасаются утечки солей из моря, что сделает водопроводную воду непригодной для питья. Низкий уровень водоносного горизонта также означает более высокую концентрацию загрязняющих веществ, что может серьезно ухудшить качество воды.



По словам Бешю, около 2000 сел и городов рискуют остаться без водоснабжения в этом году. В прошлом году серьезные проблемы возникли у 1000 муниципалитетов, из которых около 400 пришлось поставлять воду из бутылок или передвижных цистерн.



"Война за воду, вызванная падением запасов, представляет собой реальную угрозу нашему национальному единству", — сказал министр.