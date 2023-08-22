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Красный код: сбежавшая из клетки в зоопарке обезьяна устроила переполох
22.08.2023 20:02 Алина Груднева

Красный код: сбежавшая из клетки в зоопарке обезьяна устроила переполох

Проворная обезьяна сбежала из своей клетки в зоопарке Пейнтона в Девоне, устроив настоящий переполох.

По данным The Sun, посетителей из-за ЧП пришлось изолировать и разместить подальше от вольера с носорогами в качестве меры предосторожности.

Именно туда, как выяснилось позже, и сбежала обезьяна. В зоопарке началась масштабная охота за беглянкой под названием "красный код", которая увенчалась успехом. После поимки примата и возвращения его в вольер, зоопарк возобновил работу.

"Всех гостей пришлось запереть в закрытых помещениях. Они изолировали их от зоны обитания носорогов", - сказал один из посетителей.

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