



Красный код: сбежавшая из клетки в зоопарке обезьяна устроила переполох

Проворная обезьяна сбежала из своей клетки в зоопарке Пейнтона в Девоне, устроив настоящий переполох.



По данным The Sun, посетителей из-за ЧП пришлось изолировать и разместить подальше от вольера с носорогами в качестве меры предосторожности.



Именно туда, как выяснилось позже, и сбежала обезьяна. В зоопарке началась масштабная охота за беглянкой под названием "красный код", которая увенчалась успехом. После поимки примата и возвращения его в вольер, зоопарк возобновил работу.



"Всех гостей пришлось запереть в закрытых помещениях. Они изолировали их от зоны обитания носорогов", - сказал один из посетителей.