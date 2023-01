Конгрессмен Сантос участвовал в бразильских травести-конкурсах красоты – фото

Представитель Палаты представителей США Джордж Сантос участвовал в бразильских конкурсах красоты 15 лет назад в качестве трансвестита, сообщили агентству Рейтер в среду двое его знакомых.



58-летняя бразильская травести-дива Юла Рошар, рассказала, что подружилась с нынешним конгрессменом в 2005 году на первом гей-параде в Нитерое, пригороде Рио-де-Жанейро, где Сантос переодевался в женскую одежду. По словам Рошар, три года спустя будущий депутат участвовал в конкурсе красоты в Рио-де-Жанейро. Еще один аноним из Нитероя, знакомый с конгрессменом, сообщил, что тот участвовал в конкурсах красоты трансвеститов и стремился стать мисс Гей Рио-де-Жанейро.



NEW: I just spoke by phone with Eula Rochard, a Brazilian drag queen who was friends with George Santos when he lived near Rio. She said everyone knew him as Anthony (*never* George), or by his drag name, Kitara, and confirms this photo is from a 2008 drag show at Icaraí Beach. pic.twitter.com/1MeeDR1O2O