Конгрессмен Сантос участвовал в бразильских травести-конкурсах красоты – фото
Представитель Палаты представителей США Джордж Сантос участвовал в бразильских конкурсах красоты 15 лет назад в качестве трансвестита, сообщили агентству Рейтер в среду двое его знакомых.
58-летняя бразильская травести-дива Юла Рошар, рассказала, что подружилась с нынешним конгрессменом в 2005 году на первом гей-параде в Нитерое, пригороде Рио-де-Жанейро, где Сантос переодевался в женскую одежду. По словам Рошар, три года спустя будущий депутат участвовал в конкурсе красоты в Рио-де-Жанейро. Еще один аноним из Нитероя, знакомый с конгрессменом, сообщил, что тот участвовал в конкурсах красоты трансвеститов и стремился стать мисс Гей Рио-де-Жанейро.
Электронные письма в пресс-службу конгрессмена с просьбой прокомментировать это были отправлены агентством в среду, но пока остались без ответа.
NEW: I just spoke by phone with Eula Rochard, a Brazilian drag queen who was friends with George Santos when he lived near Rio. She said everyone knew him as Anthony (*never* George), or by his drag name, Kitara, and confirms this photo is from a 2008 drag show at Icaraí Beach. pic.twitter.com/1MeeDR1O2O— Marisa Kabas (@MarisaKabas) January 18, 2023
По словам Юлы Рошар, в 2005 году конгрессмен был “бедным трансвеститом в простом черном платье”, но в 2008 году он вернулся в Нитерой “с кучей денег и в ярком розовом платье”. Травести-дива также поделилась воспоминаиями, как в том же году Сантос участвовал в конкурсе красоты, но проиграл.
“Он сильно изменился, но всегда был лжецом”, – сказала актриса.
Электронные письма в пресс-службу конгрессмена с просьбой прокомментировать это были отправлены агентством в среду, но пока остались без ответа.
Джордж Сантос является первым открытым геем-республиканцем, получившим место в Палате представителей, но позиционирует себя как стойкий консерватор по многим социальным вопросам. Он поддержал законопроект Флориды “Не называй себя геем”, запрещающий обсуждение вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Drag Queen “George Santos” was definitely off the xans pic.twitter.com/X5SqqgRHSR— Forrest Miller (@AlwaysFlacko) January 19, 2023
Сантос, отвечая в октябре на критику его поддержки законопроекта “Не называй себя геем”, сказал USA Today: “Я открытый гей, у меня никогда не было проблем с моей сексуальной идентичностью за последнее десятилетие, и я могу вам сказать и уверяю вас, я всегда буду защитником ЛГБТК”.
Конгрессмен Сантос признался, что солгал в о своем еврейском происхождении.
Представители "Республиканской партии" в округе Лонг-Айленд призвали члена палаты представителей Джорджа Сантоса уйти в отставку.