Конгрессмен Сантос признался, что солгал в о своем еврейском происхождении

Сантос, избранный в конгресс от Республиканской партии в ноябре, как утверждали СМИ, солгал о своем происхождении, написав на сайте предвыборной кампании о том, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов во время Второй мировой войны.



"Я никогда не говорил, что я еврей. Я католик", – сказал сенатор газете с пояснением, что на своем сайте он относит себя к еврейской национальности из-за семейных историй о еврейском происхождении по материнской линии.



В середине декабря газета New York Times опубликовала расследование, посвященное Сантосу и нестыковкам в его биографии. Издание не обнаружило подтверждения его обучению в колледже “Барух” и стажировке в университете Нью-Йорка, как указано в его биографии на сайте Комитета конгресса Республиканской партии.



Оба учебных заведения сообщили изданию, что у них нет документального подтверждения обучения Сантоса. Банки Citigroup и Goldman Sachs, которые сенатор указал в своем резюме, как бывших работодателей, также не смогли подтвердить факт его трудоустройства.



После недели молчания Сантос прокомментировал материал New York Times и признался, что сведения в его резюме, действительно, являются ложными.



"Я не оканчивал никаких университетов. Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме", – сказал Сантос в интервью изданию New York Post.



На вопрос журналистов о том, заставит ли Сантоса разоблачение в СМИ уйти в отставку, конгрессмен ответил отрицательно.



"Я всегда был очень амбициозным, я всегда хотел большего... Приукрасил ли я свое резюме? Да, я это сделал, мне не следовало этого делать, мне жаль... Уйду ли я в отставку? Нет, я не уйду", – заявил Сантос.



Сам Сантос считает, что несоответствие биографии, которую он представил общественности во время предвыборной гонки, никак не повлияет на его работу в качестве конгрессмена.



"Я не преступник. Это не станет препятствием в достижении успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен", – заявил сенатор в интервью газете New York Post.