



Члена Палаты представителей Сантоса призвали уйти в отставку из-за лжи

Представители "Республиканской партии" в округе Лонг-Айленд призвали члена палаты представителей Джорджа Сантоса уйти в отставку.



"Сегодня от имени Республиканской партии в округе Нассау я призываю к его немедленной отставке", — сказал председатель партии округа Джозеф Кэйро.



Ранее New York Times опубликовал отчет, согласно которому Сантос солгал о своем образовании, карьере и своей благотворительной деятельности. Позже выяснилось, что он также солгал о том, что имеет еврейские корни, и что его бабушка и дедушка пережили Холокост.



По словам чиновников, ложь о еврейском происхождении была особенно оскорбительной для района, где проживает большая ортодоксальная еврейская община.



"Мы ходим в синагогу, мы ходим на богослужения, мы серьезно относимся к нашей религии. Для него выдумывать эту историю о том, что его родители пережили Холокост, недопустимо. Это просто возмутительно и отвратительно. Я присоединяюсь к своим коллегам в правительстве, призывающим к отставке Джорджа Сантоса, потому что он больше не заслуживает права занимать свою должность", - сказал исполнительный директор округа Нассау, еврей Брюс Блейкман.