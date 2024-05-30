



Коллега Заворотнюк: несмотря на усталось, всегда была бодрой

Коллега актрисы Анастасии Заворотнюк Екатерина Дубакина прокомментировала новость о смерти актрисы.



Об этом сообщает издание "Super".



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"Узнала об этом рано утром. Я не общалась с родственниками, сил им. Она очень трудолюбивый человек, благодарна судьбе за знакомство с ней. У нее не было плохих актерских проявлений. Конечно, она уставала, но она никогда не показывала усталость, всегда была бодра. Она была готова всегда помочь и давала советы. Теплый человек", - сказала она.



Дубакина сыграла в сериале "Моя прекрасная няня" дочь главного героя Машу.