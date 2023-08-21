



Климатические изменения могут сделать Иран непригодным для жизни

Из-за аномальной жары в Иране людям трудно не только находиться на улице, но и просто дышать. Это связано с усилением испарения воды из Персидского залива вследствие высокой температуры, что приводит к аномальной влажности воздуха.



Температура воды Персидского залива достигла 36,4 градуса по Цельсию. При сохранении текущей климатической ситуации регион Персидского залива рискует оказаться непригодным для жизни уже в ближайшем будущем.