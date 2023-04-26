



Китайские власти поощряют захоронение в море из-за нехватки мест на кладбищах

Из-за нехватки мест на кладбищах правительство Китая начало поощрять людей выбирать альтернативные места для захоронения умерших. В частности, в стране активно развивается бизнес по морским захоронениям, пишет The Guardian.



Стремительная урбанизация и старение населения привели к тому, что цены на участки для могил иногда превышают 100 тысяч юаней. По прогнозам чиновников, в Шанхае все места на кладбищах могут закончиться в течение 15 лет. По данным Министерства гражданских дел, в 2021 году в Китае уровень кремации достиг почти 59% по сравнению с 47% в 2015 году. Но обычно урны все еще хоронят традиционным способом – в могилах. Некоторые местные органы власти начали предлагать денежное вознаграждение людям, которые решат развеять своих родственников в море или похоронить прах в биоразлагаемых контейнерах.



Государственные СМИ также начали популяризировать houyang bozang – “сильная забота, скромные похороны” – и подчеркивать, что уважать родственников нужно на протяжении жизни.



В городе Сучжоу на восточном побережье Китая бюро по гражданским делам зафрахтовало корабль, чтобы вывезти 190 умерших в море для массового захоронения — там с ними попрощались 79 близких. Каждая семья получила субсидию 2 000 юаней за такое решение. Для тех, кто выбирает частные морские захоронения, это может стоить до 10 тысяч юаней или почти вдвое больше, если на похоронах присутствует несколько членов семьи. Но это все равно гораздо дешевле, чем захоронение на традиционном кладбище.