



Киркоров встретил новую любовь: Я сексуальный партнер номер один

Поп-король стал гостем нового развлекательного “Шоу Воли” и разоткровенничался на тему своей кардинально изменившейся внешности. Без сенсаций про личную жизнь тоже не обошлось: оказывается, Киркоров встретил вторую половинку, сообщают российские СМИ.



В последние месяцы Филипп Киркоров не сходит с первых полос СМИ и, кажется, не собирается сдавать позиции. На этот раз исполнитель удивил всех, признавшись, что встретил новую любовь. В своих чувствах артист уверен, но личность второй половинки раскрывать не стал, аргументируя это тем, что “счастье любит тишину”.



“Любовь у меня есть, она меня греет, вдохновляет и думаю, пойдет со мной до конца, потому что это человек, которого я ждал и встретил, пусть поздно. Но все-таки такой человек сегодня есть — и он мотивирует меня на многое”, — сообщил музыкант, которому сегодня исполняется 56 лет.



Также Киркоров без стеснения заявил, что он король не только на поп-сцене, но и в постели: “Я виртуоз в этом деле. Я не только прекрасный вокалист, но и сексуальный партнер №1, чтоб ты понимал”.



Обсудят на шоу и внешность музыканта: после пластических операций он заметно помолодел и похорошел. В съемках также принял участие хирург Тимур Хайдаров, который работал со многими звездами и готов раскрыть некоторые подробности сотрудничества с Филиппом.

