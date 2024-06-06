



Ким Кардашьян призналась, что прячется от собственных детей

Теледива Ким Кардашьян поделилась откровениями относительно воспитания собственных детей.



Соответствующее заявление она сделала в новом эпизоде реалитишоу "Семейство Кардашян".



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По словам Ким, порой, ей приходится прятаться от собственных детей.



"Я буквально прячусь от них в ванной. Это мой самый большой кошмар. Я хочу быть более строгой, как Хлоя, но не знаю, почему мне трудно просто сказать "нет", - призналась знаменитость.