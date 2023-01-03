



Кэтрин Зета-Джонс сделала неожиданное признание: готова сняться бесплатно

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс согласилась бы сняться еще раз, но на этот раз бесплатно, в фильме "Чикаго".



О признании актрисы сообщает InStyle.



"Забудьте об этом "Оскаре", я, как актриса, чувствовала себя такой цельной в этой роли. Я бы снялась там просто так, и сделала бы это снова", - рассказала она.



По словам актрисы, она чувствовала себя больше в безопасности, чем когда-либо. За роль Велми Келли в фильме Кэтрин была удостоена премии "Оскар".