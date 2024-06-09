



Кейт Миддлтон появилась на репетиции парада, но необычным образом

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин посетила репетицию парада Trooping the Colour в Лондоне, но не в том варианте, в каком все ожидали.



Сама Кейт Миддлтон продолжила лечение дома, а на мероприятие королевская семья принесла ее картонную фигуру.



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Картонка была выполнена из фото, которое было сделано на церемонии вручения премии Earthshot Prize в 2022 году.



Напомним, что сам парад в честь дня рождения короля состоится 15 июня. В нем будут участвовать порядка 1600 солдат, а также музыканты и две сотни лошадей, а в конце пролетят королевские ВВС.