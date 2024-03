Кейт Миддлтон получила трогательное послание от маленькой поклонницы

Больная раком принцесса Уэльская Кэтрин получила трогательное послание от восьмилетней поклонницы Милы Снеддон.



С девочкой Кейт Миддтон познакомилась в 2021 году. Малышка проходила курс лечения от рака. Тогда супруга принца Уильяма встретилась с девочкой, чтобы выразить ей свою поддержку.



8-летняя Мила, которая прошла курс химиотерапии, поддержала Кейт, которая сама теперь проходит через такое же испытание.



"Мы выражаем нашу любовь, поддержку и добрые пожелания Уильяму, Джорджу, Шарлотте и Луи и желаем Кэтрин мирного и скорейшего выздоровления #YouAreNotAlone", - опубликовала мама девочки ее послание.



We extend our love, support and well wishes to William, George, Charlotte and Louis, and wish Catherine a peaceful speedy recovery #YouAreNotAlone @KensingtonRoyal pic.twitter.com/0Z1iQGLWun