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Канье Уэст не растерялся и обвинил экс-ассистентку в домогательствах в ответ
06.06.2024 16:16 Алина Груднева

Канье Уэст не растерялся и обвинил экс-ассистентку в домогательствах в ответ

Скандальный американский рэпер Канье Уэст обвинил бывшую ассистентку в домогательствах.

По данным TMZ, он подал ответный иск против Лорен. 

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"Она предложила Уэсту связь в день его рождения, но он отказался. Она отправляла ему обнаженные фотографии, сексуальные рассказы и танцевала тверк в рабочее время прямо в офисе. Также девушка требовала зарплату в 4 миллиона долларов", - сказал источник.

Ранее бывшая ассистентка Канье по имени Лорен обвинила рэпера в домогательствах. По словам женщины, это она отказала ему в интиме, после чего уволилась.

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