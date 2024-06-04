



Канье Уэста обвинили в домогательствах

Скандального рэпера Канье Уэста бывшая ассистентка по имени Лорен обвинила в домогательствах.



По словам женщины, она пришла на работу к музыканту в 2021 году.



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Тогда Лорен зарабатывала по миллиону долларов в год на интимных фото, которые публиковала в личном блоге. Рэпер предложил ей прекратить заниматься таким ремеслом, когда нанимал на работу. Уэст пообещал, что будет ей платить столько же, если она будет работать на него.



По словам женщины, через какое-то время, когда она согласилась сменить работу, Канье начал присылать ей откровенные кадры и пикантные сообщения. Работы Лорен лишилась, когда она отказала рэперу в интиме. Из-за домогательств бывшая ассистентка подала на Уэста в суд.