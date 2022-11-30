



Канье Уэст будет выплачивать Кардашьян алименты в размере $200 тысяч

Рэпер Канье Уэст будет ежемесячно платить бывшей жене Ким Кардашьян 200 тысяч долларов алиментов на четверых совместных детей.

По данным ВВС, они договорились на совместную опеку.

Согласно судебным документам, они будут консультироваться друг с другом относительно благополучия их детей.

Стороны разделят расходы на охрану, школу и колледж, а также на такие услуги здравоохранения, как стоматологические.

Большую часть времени дети будут проводить с матерью.