



"Как Сатана": фото муравья крупным планом вызвало кошмары у людей

Фотограф-любитель Джош Куглер поделился в Reddit фотографией муравья, которую он сделал крупным планом.



Пользователи заметили, что эти крошечные насекомые в увеличенном виде выглядят ужасно пугающими.



Снимок Куглера стал вирусным. Под ним тут же начали появляться комментарии. Одни пользователи "поблагодарили" фотографа за то, что добавил им еще одну фобию в список.







"Заранее спасибо за кошмары", "Плюс одна фобия", "Слава богу, эти ребята маленькие, иначе нам бы всем пришла пи*****", "Если у меня будут дети, я скажу им, что Сатана выглядит именно так", - писали перепуганные пользователи.



Сам же автор снимка пояснил, что съемка муравья, которую он осуществил камерой Nikon d7500, оказалась крайне сложной процедурой.