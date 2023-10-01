Как продлить срок службы ноутбука – пять простых советов

Ноутбук – удобный гаджет, который будет работать лучше и дольше, если не допускать распространенные ошибки при его использовании. Об этом пишет The Sun со ссылкой на специалиста компании LG Томаса Эпса.



Пользователям не стоит класть ПК на мягкие поверхности, а еще следует помнить о температурных условиях. Обратите внимание на пять простых правил, которые продлят срок службы ноутбука.

Правило №1. Мягкие поверхности могут закрывать вентиляционные отверстия ноутбука и мешать вентилятору правильно работать. Такая ошибка ведет к перегреву и сокращает срок службы батареи. Поэтому рекомендуется класть ноутбук на жесткую поверхность.

Правило №2. Если оставлять ноутбук в сети с зарядным устройством уже после того, как аккумулятор полностью заряжен, срок службы батареи сокращается. Полная зарядка до 100 процентов не обязательна. Лучше всего заряжать ноутбук до 80 процентов, а затем дать ему разрядиться до 40 процентов. Такой режим увеличит жизнь батареи.

Правило №3. Тепло – враг техники, регулярный перегрев приведет к быстрому старению, поэтому сохраняйте более прохладные температурные условия. Если вы работаете за ноутбуком в течение длительного периода времени или находитесь на солнце, то используйте охлаждающую подставку.

Правило №4. Некоторые программы остаются работать в фоновом режиме, что ухудшает производительность ПК и лучше от них избавиться. Используйте "Диспетчер задач" на ноутбуках Windows, чтобы найти приложения, которые чрезмерно нагружают процессор или память.