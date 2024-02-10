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Как музыканты "Би-2" в тюрьме сидели: показательные кадры
10.02.2024 15:45 Алина Груднева

Как музыканты "Би-2" в тюрьме сидели: показательные кадры

Фронтмен группы "Би-2"  Егор Бортник (Лева Би-2) показал "исторические" кадры из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыкантам пришлось провести несколько дней после задержания.

Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее - при любой погоде! До встречи на концертах", - подписал Лева Би-2 под публикацией.

Музыкант показал, в каких условиях содержатся задержанные в тайской миграционной тюрьме. Чтобы посмотреть фото и видео, листайте ниже вбок.
 

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