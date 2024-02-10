



Как музыканты "Би-2" в тюрьме сидели: показательные кадры

Фронтмен группы "Би-2" Егор Бортник (Лева Би-2) показал "исторические" кадры из миграционной тюрьмы в Таиланде, где музыкантам пришлось провести несколько дней после задержания.



Соответствующие фото и видео он опубликовал на своей странице в Instagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Концерты в Таиланде по независящим от нас причинам получились громкими и богатыми на впечатления. О том, что происходило, сказано и написано достаточно. Просто хотим напомнить, что главной ценностью "Би-2" была и остается свобода. Она внутри нас всегда. Боритесь за нее - при любой погоде! До встречи на концертах", - подписал Лева Би-2 под публикацией.



Музыкант показал, в каких условиях содержатся задержанные в тайской миграционной тюрьме. Чтобы посмотреть фото и видео, листайте ниже вбок.

