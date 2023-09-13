



Известный британский певец госпитализирован с мучительными болями

Экс-звезда группы One Direction Лиам Пейн экстренно доставлен в больницу с мучительной болью в почках.



По данным британского таблоида The Sun, певцу стало плохо во время поездки на озеро Комо в Италии с возлюбленной.



В прошлом месяце по аналогичной причине артист отменил концертный тур. Тогда у него была инфекция почек. Ожидается, что в отделении интенсивной терапии Пейн проведет как минимум несколько дней.



"Лиам в плохом состоянии. Естественно, он расстроен тем, что его и Кейт Кэссиди поездка на озеро Комо была сорвана, но, по крайней мере, она была рядом и сумела ему помочь. Врачи предупредили его, чтобы он не рассчитывал на то, что его выпишут домой еще как минимум шесть дней", - сообщает источник.