



Израиль - на 11 месте в списке самых сильных стран стран мира

Израиль занял 11 место в рейтинге самых сильных стран по версии американского издания USNews.



Издание определяет сильные государства как страны, которые "постоянно доминирует в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели, а их внешняя политика и военные бюджеты тщательно контролируются".



"Когда такие страны дают обещание, по крайней мере некоторые члены международного сообщества верят (или опасаются), что они его сдержат. Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", – поясняет свои критерии отбора USNews.



Другими критериями оценки названы:

лидер государства;

экономическое влияние;

сильный экспорт;

политическое влияние;

сильные международные союзы;

сильная армия.

Германия

Великобритания

Южная Корея

Франция

Япония

Саудовская Аравия

ОАЭ

Список самых сильных стран возглавили США. В тройку лидеров вошли Китай и Россия.В ТОП-10 сильнейших государств также попали:В общем рейтинге государств, возглавляемом Швейцарией, Израиль занял 36-е место.